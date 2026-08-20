На Brave1 Market можно заказать кастомные дроны под нужды военных, - Минобороны

Индустрия дронов

На государственном маркетплейсе оборонных технологий Brave1 Market украинским военным предоставлена возможность не только приобретать серийные решения, но и заказывать полностью индивидуализированные дроны для решения конкретных задач.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, процесс будет проходить по прозрачной и конкурентной процедуре, что исключает любые коррупционные риски.

Как заказать кастомные дроны

Военное подразделение формирует запрос, указывая только желаемые тактико-технические характеристики, количество и сроки поставки.

Военные могут указывать тактико-технические характеристики по более чем 17 пунктам, среди которых:

тип связи;

камеры;

масса полезной нагрузки;

время в воздухе и т. д.

Это позволяет военным заказывать дроны с уникальными характеристиками под свои оперативные нужды - например, для выполнения конкретной миссии.

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Далее система автоматически рассылает запрос потенциальным поставщикам, которые могут откликнуться или проигнорировать его. Заказчик не видит, кто именно откликнулся - система оценивает предложения исключительно на основе объективных данных. Если ТТХ в нескольких заявках полностью совпадают, проводятся автоматические торги, где побеждает предложение с самой низкой ценой. После этого подразделение может заключить прямой договор с производителем.

Можно ли заказывать некодифицированные технологии

В Минобороны отмечают, что по этой процедуре можно заказывать даже некодифицированные решения, что дает большую гибкость по сравнению с другими инструментами государственных закупок. Среди доступных технологий:

FPV-камикадзе;

FPV-камикадзе на оптоволокне;

перехватчики авиационного типа.

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Также в планах Brave1 - существенно расширить этот перечень, в частности добавить наземные роботизированные комплексы. На данный момент этот функционал работает исключительно для закупок за собственные средства подразделений (не за "еБаллы").

Прозрачные правила кастомных закупок

Стоит отметить, что все этапы взаимодействия и принятия решений автоматически фиксируются в системе. Если подразделение отказывается от закупки, оно должно указать обоснованную причину отказа.

Также предусмотрен функционал для подачи жалоб как на заказчика, так и на поставщика.

Благодаря автоматизированным закупкам военные будут получать решения, адаптированные под конкретные миссии на поле боя, поставщики - четкие и прозрачные правила игры, а государство - полный цифровой след и верифицированные данные.

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В Минобороны добавили, что система уже работает - военные закупщики могут создавать заявки и активно тестировать новый функционал.