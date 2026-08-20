На Brave1 Market можна замовити кастомні дрони під потреби військових, - Міноборони

Індустрія дронів

На державному маркетплейсі оборонних технологій Brave1 Market відкрито можливість для українських військових купувати не лише серійні рішення, а й замовляти повністю кастомні дрони під конкретні задачі.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, процес відбуватиметься за прозорою та конкурентною процедурою, що унеможливлює будь-які корупційні ризики.

Як замовити кастомні дрони

Військовий підрозділ формує запит, вказуючи лише бажані тактико-технічні характеристики, кількість та терміни постачання.

Військові можуть вказувати тактико-технічні характеристики за більш ніж 17 пунктами, серед яких:

тип зв’язку;

камери;

маса корисного навантаження;

час у повітрі тощо.

Це дає змогу військовим замовляти дрони з унікальними характеристиками під свої оперативні потреби – наприклад, для виконання конкретної місії.

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Далі система автоматично розсилає запит потенційним постачальникам, які мають змогу відгукнутися або проігнорувати його. Замовник не бачить, хто саме відгукнувся – система оцінює пропозиції виключно на основі об’єктивних даних. Якщо ТТХ у кількох заявках повністю збігаються, відбуваються автоматичні торги, де перемагає пропозиція з найнижчою ціною. Після цього підрозділ може укласти пряму угоду з виробником.

Чи можна хамовити некодифіковані технології

У Міноборони зауважують, що за цією процедурою можна замовляти навіть некодифіковані рішення, що надає більше гнучкості порівняно з іншими інструментами державних закупівель. Серед доступних технологій:

FPV-камікадзе;

FPV-камікадзе на оптоволокні;

перехоплювачі літакового типу.

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Також у планах Brave1 – суттєво розширити цей перелік, зокрема додати наземні роботизовані комплекси. Наразі цей функціонал працює виключно для закупівель за власні кошти підрозділів (не за "єБали").

Прозорі правила кастомних закупівель

Варто зауважити, що всі етапи взаємодії та ухвалення рішень автоматично фіксуються в системі. Якщо підрозділ відмовляється від закупівлі, він має зазначити обґрунтовану причину відмови.

Також передбачено функціонал для подачі скарг як на замовника, так і на постачальника.

Завдяки автоматизованим закупівлям військові отримуватимуть рішення, заточені під конкретні місії на полі бою, постачальники – чіткі та прозорі правила гри, а держава – повний цифровий слід і верифіковані дані.

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У Міноборони додали, що система вже працює – військові закупівельники можуть створювати заявки та активно тестувати новий функціонал.