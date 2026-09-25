Минобороны разрабатывает ИИ-платформу SPECTR: она будет анализировать боевые данные и прогнозировать действия противника
Центр искусственного интеллекта "А1" при Министерстве обороны Украины создает платформу SPECTR для анализа боевых данных и планирования операций на фронте.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Что ИИ-система SPECTR изменит в планировании операций
Среди основных задач системы:
- анализ информации;
- выявление закономерностей;
- формирование рекомендаций для планирования операций и организации процессов в армии;
- автоматизация рутинной работы в штабах.
В частности, SPECTR будет помогать выбирать эффективные сценарии действий и прогнозировать возможные шаги противника.
В Минобороны отметили, что SPECTR будет работать в уже существующих цифровых решениях Сил обороны, а данные будут храниться в защищенной среде. Сейчас SPECTR тестируют в нескольких боевых подразделениях.
Как Центр искусственного интеллекта "A1" создает AI-driven армию
Центр "А1" Минобороны был основан в марте 2026 года при поддержке правительства Великобритании. В ведомстве говорят, что в целом хотят использовать ИИ, чтобы военные быстрее принимали решения на основе данных, эффективнее применяли средства поражения и тратили меньше времени на бюрократическую работу.
Центр уже работает над тремя флагманскими проектами — в сфере анализа боевых данных и совершенствования оборонных инноваций.
"Фактически мы создаем операционную систему для ведения войны, которая будет помогать военным выбирать эффективные сценарии действий и прогнозировать возможные шаги противника", — сказал Даниил Цьвок, руководитель ИИ-центра "A1".
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