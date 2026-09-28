Не вірю у закінчення війни навіть у разі домовленості про її призупинення, - Мадяр. ВIДЕО

З військової точки зору не має можливості завершення війни навіть у разі домовленості про призупинення бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв'ю The Telegraph заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.

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"Що стосується військової точки зору, я не вірю в закінчення війни навіть за умов домовленості про режим призупинки. Закінчення війни я не бачу на полі бою", - сказав Бровді.

Водночас командувач СБС наголосив, що є військовим, а не політиком, тому не береться оцінювати ситуацію з політичної точки зору.

Головне завдання - збереження особового складу

"Розуміючи, що терміни продовження війни є невизначеними, розуміючи ті ресурсні і мобілізаційні переваги Путіна, котрі в нього зараз є, розуміючи обмежений мобілізаційний потенціал України, мої дії направлені на вирішення наступних питань: перше - збереження особового складу", - підкреслив Бровді.

Другим напрямом він назвав нарощування вогневого ураження на тактичному рівні. Бровді заявив, що Росія наразі збільшила кількість живої сили на цьому напрямку, передусім для знищення українських військових.

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Водночас, за його словами, наразі не йдеться про масштабні танкові чи інші механізовані штурми.

СБС нарощують можливості для ударів углиб РФ

"Третє - підтримка для проникнення повітряними засобами у глибину противника. Адже для того, щоби працювали deep strikes, мають працювати middle strikes", - пояснив він.

Бровді додав, що middle strikes мають забезпечувати канал проходу для дальніх ударів - умовно кажучи, "відкрите вікно", яке дозволяє повітряним засобам регулярно, далеко і у великій кількості проникати вглиб території противника.

"Тут можна багато ще пунктів перелічувати, але всі вони направлені на створення сильної позиції за допомогою впливу зброєю, випрацювання сильної позиції українського політикуму в участі в тих перемовинах", - розповів він.

Бровді також зауважив, що не дає оцінки спроможностям американського політикуму впливати на цю ситуацію, оскільки не знає, "що в них там в голові".

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