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Новини Припинення війни
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Не вірю у закінчення війни навіть у разі домовленості про її призупинення, - Мадяр. ВIДЕО

З військової точки зору не має можливості завершення війни навіть у разі домовленості про призупинення бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв'ю The Telegraph заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.

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"Що стосується військової точки зору, я не вірю в закінчення війни навіть за умов домовленості про режим призупинки. Закінчення війни я не бачу на полі бою", - сказав Бровді.

Водночас командувач СБС наголосив, що є військовим, а не політиком, тому не береться оцінювати ситуацію з політичної точки зору.

Головне завдання - збереження особового складу

"Розуміючи, що терміни продовження війни є невизначеними, розуміючи ті ресурсні і мобілізаційні переваги Путіна, котрі в нього зараз є, розуміючи обмежений мобілізаційний потенціал України, мої дії направлені на вирішення наступних питань: перше - збереження особового складу", - підкреслив Бровді.

Другим напрямом він назвав нарощування вогневого ураження на тактичному рівні. Бровді заявив, що Росія наразі збільшила кількість живої сили на цьому напрямку, передусім для знищення українських військових.

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Водночас, за його словами, наразі не йдеться про масштабні танкові чи інші механізовані штурми.

СБС нарощують можливості для ударів углиб РФ

"Третє - підтримка для проникнення повітряними засобами у глибину противника. Адже для того, щоби працювали deep strikes, мають працювати middle strikes", - пояснив він.

Бровді додав, що middle strikes мають забезпечувати канал проходу для дальніх ударів - умовно кажучи, "відкрите вікно", яке дозволяє повітряним засобам регулярно, далеко і у великій кількості проникати вглиб території противника.

"Тут можна багато ще пунктів перелічувати, але всі вони направлені на створення сильної позиції за допомогою впливу зброєю, випрацювання сильної позиції українського політикуму в участі в тих перемовинах", - розповів він.

Бровді також зауважив, що не дає оцінки спроможностям американського політикуму впливати на цю ситуацію, оскільки не знає, "що в них там в голові".

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Автор: 

війна (1711) путін володимир (13675) росія (47938) Бровді Роберт Мадяр (209)
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Топ коментарі
+7
100% !
Ви десь бачили, щоб сарана зжерла половину поля, зупинилася і полетіла додому?
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28.09.2026 14:01 Відповісти
+4
Коли немає перспектив на мирне врегулювання, повністю счезає мотивація захищатись. Скажемо чесно, при всій повазі до Мадяра, це шлях в прірву, коли байдуже вже що буде далі, настільки хочеться покласти край всьому цьому в доступний спосіб.
Це ЖАХЛИВА ПЕРСПЕКТИВА!!
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28.09.2026 14:08 Відповісти
+3
А ви десь бачили щоб майже всю допомогу Європи, розпихувала зелена влада по кишенях в той час торочачи що ось ось буде перемога? Чи як Європа дає зброї про краплі щоб і не перемогти і не програти? У другу світову війну Гітлера перемогли як раз потужної антигітлерівської коаліції які просто бомбили Берлін і і все і так і змусили до капітуляції Німеччини, є якась подібна антипутинська коаліція яка буде бомбити мацкву? Звісно ні, і "перемогу" оголосять тоді як буде українців пару сотень тисяч, на про яке силове повернення кордонів 91 року з такою допомогою і корупцією всередині країни навіть не йде мова..
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28.09.2026 14:12 Відповісти

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