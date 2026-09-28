Не верю в окончание войны даже при достижении договоренности о ее приостановке, - Мадяр. ВИДЕО

С военной точки зрения нет возможности завершить войну даже в случае достижения договоренности о приостановке боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в интервью The Telegraph заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди.

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"Что касается военной точки зрения, я не верю в окончание войны даже при условии соглашения о режиме приостановки. Окончания войны я не вижу на поле боя", - сказал Бровди.

В то же время командующий СБС подчеркнул, что он военный, а не политик, поэтому не берется оценивать ситуацию с политической точки зрения.

Главная задача - сохранение личного состава

"Понимая, что сроки продолжения войны неопределенны, понимая те ресурсные и мобилизационные преимущества Путина, которыми он сейчас располагает, понимая ограниченный мобилизационный потенциал Украины, мои действия направлены на решение следующих вопросов: во-первых — сохранение личного состава", — подчеркнул Бровди.

Вторым направлением он назвал наращивание огневого поражения на тактическом уровне. Бровди заявил, что Россия в настоящее время увеличила количество живой силы на этом направлении, прежде всего для уничтожения украинских военных.

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В то же время, по его словам, речь пока не идет о масштабных танковых или других механизированных штурмах.

СБС наращивают возможности для ударов вглубь РФ

"Третье — поддержка для проникновения воздушными средствами вглубь территории противника. Ведь для того, чтобы работали deep strikes, должны работать middle strikes", — пояснил он.

Бровди добавил, что "middle strikes" должны обеспечивать канал прохода для дальних ударов — условно говоря, "открытое окно", которое позволяет воздушным средствам регулярно, далеко и в большом количестве проникать вглубь территории противника.

"Здесь можно перечислить еще много пунктов, но все они направлены на создание сильной позиции с помощью военного давления, выработку сильной позиции украинского политического истеблишмента в участии в этих переговорах", — рассказал он.

Бровди также отметил, что не дает оценки способностям американского политического истеблишмента влиять на эту ситуацию, поскольку не знает, "что у них там в голове".

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