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Новости Прекращение войны
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Не верю в окончание войны даже при достижении договоренности о ее приостановке, - Мадяр. ВИДЕО

С военной точки зрения нет возможности завершить войну даже в случае достижения договоренности о приостановке боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в интервью The Telegraph заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди.

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"Что касается военной точки зрения, я не верю в окончание войны даже при условии соглашения о режиме приостановки. Окончания войны я не вижу на поле боя", - сказал Бровди.

В то же время командующий СБС подчеркнул, что он военный, а не политик, поэтому не берется оценивать ситуацию с политической точки зрения.

Главная задача - сохранение личного состава

"Понимая, что сроки продолжения войны неопределенны, понимая те ресурсные и мобилизационные преимущества Путина, которыми он сейчас располагает, понимая ограниченный мобилизационный потенциал Украины, мои действия направлены на решение следующих вопросов: во-первых — сохранение личного состава", — подчеркнул Бровди.

Вторым направлением он назвал наращивание огневого поражения на тактическом уровне. Бровди заявил, что Россия в настоящее время увеличила количество живой силы на этом направлении, прежде всего для уничтожения украинских военных.

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В то же время, по его словам, речь пока не идет о масштабных танковых или других механизированных штурмах.

СБС наращивают возможности для ударов вглубь РФ

"Третье — поддержка для проникновения воздушными средствами вглубь территории противника. Ведь для того, чтобы работали deep strikes, должны работать middle strikes", — пояснил он.

Бровди добавил, что "middle strikes" должны обеспечивать канал прохода для дальних ударов — условно говоря, "открытое окно", которое позволяет воздушным средствам регулярно, далеко и в большом количестве проникать вглубь территории противника.

"Здесь можно перечислить еще много пунктов, но все они направлены на создание сильной позиции с помощью военного давления, выработку сильной позиции украинского политического истеблишмента в участии в этих переговорах", — рассказал он.

Бровди также отметил, что не дает оценки способностям американского политического истеблишмента влиять на эту ситуацию, поскольку не знает, "что у них там в голове".

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Автор: 

война (1630) путин владимир (21947) россия (89705) Бровди Роберт Мадяр (208)
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Топ комментарии
+16
100% !
Ви десь бачили, щоб сарана зжерла половину поля, зупинилася і полетіла додому?
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28.09.2026 14:01 Ответить
+7
Відверто, по суті та правдиво!
Ось такі Особи і мають керувати Україною, а не ота потороч з приблуд95, що створила з 2019 року, за 7 років, в Урядовому кварталі з числа держсекретарів та міністрів у «ВИШИВАНКАХ», мафіозну, злочинну структуру «династія» для допомоги прутіну знищити Україну !!!
Слава Україні!! Підтримуймо Захисників України адресно!!
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28.09.2026 14:01 Ответить
+7
❗️Одразу чотири нафтобази горіли цієї ночі у Краснодарському краї рф після атаки дронів СБУ - ці удари також є відповіддю Служби безпеки України на терористичні атаки ворога по українських містах та цивільній інфраструктурі.

Всі уражені ворожі обʼєкти - важливі елементи паливної інфраструктури, які забезпечують зберігання та постачання нафтопродуктів для армії рф.
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28.09.2026 14:06 Ответить

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