Момент удара российского дрона по высоковольтной опоре вблизи киевской ТЭЦ-5. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись одного из российских ударов по энергетической инфраструктуре Киева. По информации авторов публикации, российский беспилотник атаковал высоковольтную опору вблизи столичной ТЭЦ-5.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на короткой записи видна высоковольтная опора линии электропередачи. Через мгновение в ее верхнюю часть попадает беспилотник, после чего в районе проводов происходит яркий взрыв и мощная вспышка.

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Авторы публикации утверждают, что кадры сняты вблизи киевской ТЭЦ-5 во время российской атаки на столицу.

В результате массированного обстрела энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области возникли перебои с электроснабжением. Энергетики и аварийные службы работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением электроснабжения.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что основной целью массированной российской атаки этой ночью стала именно энергетическая инфраструктура столицы и Киевской области.

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