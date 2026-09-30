Основная цель ночного удара РФ - энергетика Киева и Киевской области. Часть ракет сбита, - Зеленский. ВИДЕО

Российские оккупанты в ночь на 30 сентября нанесли массированный комбинированный удар с применением почти 190 ударных дронов и баллистических ракет, нацелившись на энергетическую инфраструктуру Киева, Киевской области и других населенных пунктов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, с ночи экстренные службы и ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий российского удара.

Куда нацелился враг?

"Обстрел был сложным: почти 190 ударных дронов, а также баллистические ракеты. И основная цель удара — энергетика столицы и Киевской области. Есть повреждения жилых домов. Ведутся работы по восстановлению электро- и водоснабжения везде, где оно отсутствует", — отметил глава государства.

Он напомнил, что утром войска РФ нанесли удар дроном прямо по продуктовому супермаркету в Иванковичах. Спасатели тушат пожар. Дронами атакуют и Киев. Ударили по складскому зданию, погиб один человек.

Также были нанесены удары по критической инфраструктуре в Житомирской, Николаевской, Кировоградской и Ривненской областях. Имеются повреждения в Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.

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Жертвы вражеских атак

На данный момент по стране 14 раненых в результате всех этих ударов. К сожалению, пять человек погибли, в том числе один ребенок.

Зеленский также отмечает, что часть ракет удалось сбить нашим защитникам. Но, к сожалению, были и попадания.

"На днях поступили новые партии оборудования для ПВО. Благодарю партнеров за ракеты, всех, кто выполняет наши договоренности и усиливает защиту неба. Именно так нужно работать и в дальнейшем. Каждая ракета-перехватчик действительно спасает жизни. И чем ближе к зиме, тем больше такой защиты требуется. Мы должны сделать все, чтобы российская ставка на баллистический и дронный террор не оправдалась. Спасибо всем, кто с Украиной", — резюмирует президент.

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Обстрелы 30 сентября

Как известно, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего, по имеющимся данным, погибли два человека.

В Киевской области россияне убили ребенка в Вышгородском районе.

По данным Воздушных сил, РФ наносила удары ракетами "Цирконы" и "Искандеры".

Россияне нанесли удары также по Ровенской области.

В Черкасской области россияне атаковали объект инфраструктуры.

В Обуховском районе Киевской области поврежден супермаркет.

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