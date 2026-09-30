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Новости Удары по энергетике Массированный комбинированный удар
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Основная цель ночного удара РФ - энергетика Киева и Киевской области. Часть ракет сбита, - Зеленский. ВИДЕО

Российские оккупанты в ночь на 30 сентября нанесли массированный комбинированный удар с применением почти 190 ударных дронов и баллистических ракет, нацелившись на энергетическую инфраструктуру Киева, Киевской области и других населенных пунктов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, с ночи экстренные службы и ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий российского удара.

Куда нацелился враг?

"Обстрел был сложным: почти 190 ударных дронов, а также баллистические ракеты. И основная цель удара — энергетика столицы и Киевской области. Есть повреждения жилых домов. Ведутся работы по восстановлению электро- и водоснабжения везде, где оно отсутствует", — отметил глава государства.

Он напомнил, что утром войска РФ нанесли удар дроном прямо по продуктовому супермаркету в Иванковичах. Спасатели тушат пожар. Дронами атакуют и Киев. Ударили по складскому зданию, погиб один человек.

Также были нанесены удары по критической инфраструктуре в Житомирской, Николаевской, Кировоградской и Ривненской областях. Имеются повреждения в Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.

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Жертвы вражеских атак

На данный момент по стране 14 раненых в результате всех этих ударов. К сожалению, пять человек погибли, в том числе один ребенок

Зеленский также отмечает, что часть ракет удалось сбить нашим защитникам. Но, к сожалению, были и попадания.

"На днях поступили новые партии оборудования для ПВО. Благодарю партнеров за ракеты, всех, кто выполняет наши договоренности и усиливает защиту неба. Именно так нужно работать и в дальнейшем. Каждая ракета-перехватчик действительно спасает жизни. И чем ближе к зиме, тем больше такой защиты требуется. Мы должны сделать все, чтобы российская ставка на баллистический и дронный террор не оправдалась. Спасибо всем, кто с Украиной", — резюмирует президент.

Читайте: Враг повредил энергетическую инфраструктуру: в Киеве были обесточивания из-за обстрела, - ДТЭК

Обстрелы 30 сентября

  • Как известно, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего, по имеющимся данным, погибли два человека.
  • В Киевской области россияне убили ребенка в Вышгородском районе.
  • По данным Воздушных сил, РФ наносила удары ракетами "Цирконы" и "Искандеры".
  • Россияне нанесли удары также по Ровенской области.
  • В Черкасской области россияне атаковали объект инфраструктуры.
  • В Обуховском районе Киевской области поврежден супермаркет.

Читайте: Ночная атака на Киев: обломки упали во дворе дома, горело нежилое здание

Автор: 

Зеленский Владимир (26000) Киев (27566) Киевская область (5168) обстрел (35738) энергетика (3698)
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Топ комментарии
+16
Прострочений ти всіх вже просто заїп, йди у відставку, не потужнічай, ти обісрався з усім чим тільки можна, кацапи нонстоп дронами кошмарять Київ, а конча заспа ціла..я думаю рано чи пізно народ взнає правду про Оман..
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30.09.2026 11:37 Ответить
+11
А які в тебе цілі,тухлий квартальний пи₴дун? Кукурікати?
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30.09.2026 11:29 Ответить
+8
О, гнусявий статист виліз з нори з новим стендапом. А що Україна за останні дні знищила на Сосії? Невже не зрозуміло що поки наші бійці успішно тримають ворога на фронті, в цей же час в тилу ми отримуємо повну поразку. А без сильного тилу фрот довго не встоїть. Тобто ми повністю програємо цю війну. І все через зрадників і саботаж у владі, які заборонили наносити удари по рашистським тилам а особливо по моцкві.
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30.09.2026 11:38 Ответить

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