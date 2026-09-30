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Новини Удари по енергетиці Масований комбінований удар
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Основна ціль нічного удару РФ - енергетика Києва та Київщини. Частину балістики збито, - Зеленський. ВIДЕО

Російські окупанти в ніч на 30 вересня здійснили масований комбінований удар із застосуванням майже 190 ударних дронів та балістики, націлившись на енергетичну інфраструктуру Києва, Київщини та інших населених пунктів.

Про це президент України Володимир Зеленський інформує у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, з ночі працюють екстрені служби та ремонтні бригади над ліквідацією наслідків російського удару.

Куди поцілив ворог?

"Складний був обстріл: майже 190 ударних дронів, також балістика. І основна ціль удару - енергетика столиці та Київщини. Є пошкодження житлових будинків. Тривають роботи, щоб повернути електро- та водопостачання всюди, де воно відсутнє", - зазначив глава держави.

Він нагадав, що вранці війська РФ вдарили дроном просто по продуктовому супермаркету в Іванковичах. Рятувальники гасять пожежу. Атакують дронами і Київ. Вдарили по складській будівлі, загинула одна людина.

Були також удари по критичній інфраструктурі на Житомирщині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Рівненщині. Є пошкодження на Одещині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині та Черкащині.

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Жертви ворожих атак

Станом на зараз 14 поранених по країні через всі ці удари. На жаль, п’ятеро людей загинуло, і серед них дитина

Зеленський також зазначає, що частину балістики вдалося збити нашим захисникам. Але, на жаль, були і влучання.

"Цими днями були нові пакети підтримки ППО. Дякую партнерам за ракети, усім, хто виконує наші домовленості та посилює захист неба. Саме так потрібно працювати і надалі. Кожна ракета-перехоплювач дійсно зберігає життя. І чим ближче до зими, тим більше такого захисту потрібно. Маємо зробити все, щоб російська ставка на балістичний і дроновий терор не зіграла. Дякую всім, хто з Україною", - резюмує президент.

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Обстріли 30 вересня

  • Як відомо, в ніч на 30 вересня російські війська атакували Київ балістикою, внаслідок чого відомо про двох загиблих.
  • На Київщині росіяни вбили дитину у Вишгородському районі.
  • За даними Повітряних сил, РФ била "Цирконами", "Іскандерами".
  • Росіяни вдарили також по Рівненській області.
  • На Черкащині росіяни атакували об'єкт інфраструктури.
  • В Обухівському районі Київщини пошкоджено супермаркет.

Читайте: Нічна атака на Київ: уламки впали у дворі будинку, горіла нежитлова будівля

Автор: 

Зеленський Володимир (27154) Київ (17180) Київська область (4836) обстріл (37055) енергетика (3666)
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Топ коментарі
+16
Прострочений ти всіх вже просто заїп, йди у відставку, не потужнічай, ти обісрався з усім чим тільки можна, кацапи нонстоп дронами кошмарять Київ, а конча заспа ціла..я думаю рано чи пізно народ взнає правду про Оман..
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30.09.2026 11:37 Відповісти
+10
А які в тебе цілі,тухлий квартальний пи₴дун? Кукурікати?
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30.09.2026 11:29 Відповісти
+8
О, гнусявий статист виліз з нори з новим стендапом. А що Україна за останні дні знищила на Сосії? Невже не зрозуміло що поки наші бійці успішно тримають ворога на фронті, в цей же час в тилу ми отримуємо повну поразку. А без сильного тилу фрот довго не встоїть. Тобто ми повністю програємо цю війну. І все через зрадників і саботаж у владі, які заборонили наносити удари по рашистським тилам а особливо по моцкві.
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30.09.2026 11:38 Відповісти

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