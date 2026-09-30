Зафіксовано влучання у склад у Солом’янському районі Києва: загинув працівник "Київтеплоенерго" (оновлено)

У Солом'янському районі Києва через ворожу атаку пошкоджено складське приміщення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

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Є жертва

На жаль, одна людина загинула внаслідок удару. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Також відомо про одну постраждалу людину.

Як інформує мер Києва Віталій Кличко, у Соломʼянському районі влучання в складську будівлю. Горить вантажний автомобіль. Екстрені служби прямують на місце.

"У Соломʼянському районі, де було влучання в складську будівлю, загинув працівник "Київтеплоенерго", водій автомобіля. Фахівці підприємства проводили роботи на цій локації", - згодом уточнив Кличко.

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Оновлена інформація

Пізніше Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі влучання в 12-поверхову нежитлову будівлю. Попередньо, без пожежі. Екстрені служби прямують на місце.

Обстріли 30 вересня

Як відомо, в ніч на 30 вересня російські війська атакували Київ балістикою, внаслідок чого відомо про двох загиблих.

На Київщині росіяни вбили дитину у Вишгородському районі.

За даними Повітряних сил, РФ била "Цирконами", "Іскандерами".

Росіяни вдарили також по Рівненській області.

На Черкащині росіяни атакували об'єкт інфраструктури.

В Обухівському районі Київщини пошкоджено супермаркет.

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