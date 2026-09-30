Зафіксовано влучання у склад у Солом’янському районі Києва: загинув працівник "Київтеплоенерго" (оновлено)
У Солом'янському районі Києва через ворожу атаку пошкоджено складське приміщення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
Є жертва
На жаль, одна людина загинула внаслідок удару. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Також відомо про одну постраждалу людину.
Як інформує мер Києва Віталій Кличко, у Соломʼянському районі влучання в складську будівлю. Горить вантажний автомобіль. Екстрені служби прямують на місце.
"У Соломʼянському районі, де було влучання в складську будівлю, загинув працівник "Київтеплоенерго", водій автомобіля. Фахівці підприємства проводили роботи на цій локації", - згодом уточнив Кличко.
Оновлена інформація
Пізніше Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі влучання в 12-поверхову нежитлову будівлю. Попередньо, без пожежі. Екстрені служби прямують на місце.
Обстріли 30 вересня
- Як відомо, в ніч на 30 вересня російські війська атакували Київ балістикою, внаслідок чого відомо про двох загиблих.
- На Київщині росіяни вбили дитину у Вишгородському районі.
- За даними Повітряних сил, РФ била "Цирконами", "Іскандерами".
- Росіяни вдарили також по Рівненській області.
- На Черкащині росіяни атакували об'єкт інфраструктури.
- В Обухівському районі Київщини пошкоджено супермаркет.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль