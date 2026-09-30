Ворог пошкодив енергетичну інфраструктуру: у Києві були знеструмлення через обстріл, - ДТЕК
8000 родин у Києві знову зі світлом після масованої атаки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Обстріл спричинив знеструмлення
"Ще одна важка ніч для столиці. Ворог пошкодив енергетичну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, енергетикам ДТЕК вдалося оперативно повернути світло для 8000 домівок.
"Продовжуємо працювати 24/7, щоб забезпечити надійне електропостачання киян", - додали в ДТЕК.
Що передувало?
- Як повідомлялося, ворог ударив балістикою по Києву: загинули 2 людини, є постраждалі та наслідки у трьох районах.
- Через ракетно-дроновий удар РФ по Київщині зруйновано будинок у Вишгороді, загинула дитина, є поранені.
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