Враг повредил энергетическую инфраструктуру: в Киеве были обесточивания из-за обстрела, - ДТЭК
8000 семей в Киеве вновь обеспечены электричеством после массированной атаки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Обстрел привел к отключению электричества
"Еще одна тяжелая ночь для столицы. Враг повредил энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Как отмечается, энергетикам ДТЭК удалось оперативно восстановить электроснабжение в 8000 домов.
"Продолжаем работать круглосуточно, чтобы обеспечить надежное электроснабжение киевлян", — добавили в ДТЭК.
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