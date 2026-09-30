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Новости Удары по энергетике Атака ракет и БпЛА на Киев
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Враг повредил энергетическую инфраструктуру: в Киеве были обесточивания из-за обстрела, - ДТЭК

обстрел Киева

8000 семей в Киеве вновь обеспечены электричеством после массированной атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Обстрел привел к отключению электричества

"Еще одна тяжелая ночь для столицы. Враг повредил энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Как отмечается, энергетикам ДТЭК удалось оперативно восстановить электроснабжение в 8000 домов.

"Продолжаем работать круглосуточно, чтобы обеспечить надежное электроснабжение киевлян", — добавили в ДТЭК.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг ударил баллистикой по Киеву: погибли 2 человека, есть пострадавшие и последствия в трех районах.
  • Из-за ракетно-дронового удара РФ по Киевской области разрушен дом в Вышгороде, погиб ребенок, есть раненые.

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