Зафиксировано попадание в склад в Соломенском районе Киева: погиб сотрудник "Киевтеплоэнерго"

В Соломенском районе Киева в результате вражеской атаки было повреждено складское помещение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

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Есть жертва

К сожалению, один человек погиб в результате удара. Выражаем соболезнования родным и близким. Также известно об одном пострадавшем.

Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, в Соломенском районе произошло попадание в складское здание. Горит грузовой автомобиль. Экстренные службы направляются на место.

"В Соломенском районе, где произошло попадание в складское здание, погиб сотрудник "Киевтеплоэнерго", водитель автомобиля. Специалисты предприятия проводили работы на этом объекте", - позже уточнил Кличко.

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Обстрелы 30 сентября

Как известно, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего, по имеющимся данным, погибли два человека.

В Киевской области россияне убили ребенка в Вышгородском районе.

По данным Воздушных сил, РФ наносила удары ракетами "Цирконы" и "Искандеры".

Россияне нанесли удары также по Ривненской области.

В Черкасской области россияне атаковали объект инфраструктуры.

В Обуховском районе Киевской области поврежден супермаркет.

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