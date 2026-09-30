Зафиксировано попадание в склад в Соломенском районе Киева: погиб сотрудник "Киевтеплоэнерго"
В Соломенском районе Киева в результате вражеской атаки было повреждено складское помещение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.
Есть жертва
К сожалению, один человек погиб в результате удара. Выражаем соболезнования родным и близким. Также известно об одном пострадавшем.
Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, в Соломенском районе произошло попадание в складское здание. Горит грузовой автомобиль. Экстренные службы направляются на место.
"В Соломенском районе, где произошло попадание в складское здание, погиб сотрудник "Киевтеплоэнерго", водитель автомобиля. Специалисты предприятия проводили работы на этом объекте", - позже уточнил Кличко.
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