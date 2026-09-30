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Новости Атака беспилотников на Киев
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Зафиксировано попадание в склад в Соломенском районе Киева: погиб сотрудник "Киевтеплоэнерго"

"Шахед" нанёс удар по складу в Киеве

В Соломенском районе Киева в результате вражеской атаки было повреждено складское помещение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

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Есть жертва

К сожалению, один человек погиб в результате удара. Выражаем соболезнования родным и близким. Также известно об одном пострадавшем.

Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, в Соломенском районе произошло попадание в складское здание. Горит грузовой автомобиль. Экстренные службы направляются на место.

"В Соломенском районе, где произошло попадание в складское здание, погиб сотрудник "Киевтеплоэнерго", водитель автомобиля. Специалисты предприятия проводили работы на этом объекте", - позже уточнил Кличко.

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Обстрелы 30 сентября

  • Как известно, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего, по имеющимся данным, погибли два человека.
  • В Киевской области россияне убили ребенка в Вышгородском районе.
  • По данным Воздушных сил, РФ наносила удары ракетами "Цирконы" и "Искандеры".
  • Россияне нанесли удары также по Ривненской области.
  • В Черкасской области россияне атаковали объект инфраструктуры.
  • В Обуховском районе Киевской области поврежден супермаркет.

Читайте: Ночная атака на Киев: обломки упали во дворе дома, горело нежилое здание

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Киев (27566) обстрел (35738) Киевтеплоэнерго (34) Шахед (2543)
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