Момент удару російського дрона по високовольтній опорі поблизу київської ТЕЦ-5. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис одного з російських ударів по енергетичній інфраструктурі Києва. За інформацією авторів публікації, російський безпілотник атакував високовольтну опору поблизу столичної ТЕЦ-5.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому записі видно високовольтну опору лінії електропередачі. За мить у її верхню частину влучає безпілотник, після чого в районі проводів відбувається яскравий вибух і потужний спалах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автори публікації стверджують, що кадри зняті поблизу київської ТЕЦ-5 під час російської атаки на столицю.

Унаслідок масованого обстрілу енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області виникли перебої з електропостачанням. Енергетики та аварійні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів і відновленням живлення.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що основною ціллю масованої російської атаки цієї ночі стала саме енергетична інфраструктура столиці та Київщини.

Читайте: Українські університети мають завчасно підготуватися до можливих проблем зі світлом та інтернетом, - МОН

Також дивіться: Московську ТЕЦ почали укріплювати бетонними блоками. ВIДЕО