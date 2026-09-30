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Новини Атаки безпілотників
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Момент удару російського дрона по високовольтній опорі поблизу київської ТЕЦ-5. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис одного з російських ударів по енергетичній інфраструктурі Києва. За інформацією авторів публікації, російський безпілотник атакував високовольтну опору поблизу столичної ТЕЦ-5.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому записі видно високовольтну опору лінії електропередачі. За мить у її верхню частину влучає безпілотник, після чого в районі проводів відбувається яскравий вибух і потужний спалах.

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Автори публікації стверджують, що кадри зняті поблизу київської ТЕЦ-5 під час російської атаки на столицю.

Унаслідок масованого обстрілу енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області виникли перебої з електропостачанням. Енергетики та аварійні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів і відновленням живлення.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що основною ціллю масованої російської атаки цієї ночі стала саме енергетична інфраструктура столиці та Київщини.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27154) ТЕЦ (209) атака (2191) електроенергія (3482) дрони (9004)
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Топ коментарі
+6
А тепер скажіть чому кацапи можуть, а наші косолапі не можуть те ж саме робити кацапам, а натомість тільки скавчать і соплі по морді розтирають? Якщо в наших тупих науковців немає розуму чи ідей, то підіть запитайте у дітей чи в школі у вчителя хімії і фізики яким чином копійчаним дроном з канатом який тягнеться за дроном можна перебити високовольтну ЛЕП
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30.09.2026 14:01 Відповісти
+6
нє!
ну а чо?
пролетіти дві області, сотні км і влучити у вікно сбу! у нан! у опору!

що там зелене кончене чмо обговорило з кимось?
докерувалось падло!!!
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30.09.2026 14:22 Відповісти
+5
А навіщо кацапам показувати відеозвіт? Щоб наступним разом прицільніше били?
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30.09.2026 13:45 Відповісти

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