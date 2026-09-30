Момент удару російського дрона по високовольтній опорі поблизу київської ТЕЦ-5. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис одного з російських ударів по енергетичній інфраструктурі Києва. За інформацією авторів публікації, російський безпілотник атакував високовольтну опору поблизу столичної ТЕЦ-5.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому записі видно високовольтну опору лінії електропередачі. За мить у її верхню частину влучає безпілотник, після чого в районі проводів відбувається яскравий вибух і потужний спалах.
Автори публікації стверджують, що кадри зняті поблизу київської ТЕЦ-5 під час російської атаки на столицю.
Унаслідок масованого обстрілу енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області виникли перебої з електропостачанням. Енергетики та аварійні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів і відновленням живлення.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що основною ціллю масованої російської атаки цієї ночі стала саме енергетична інфраструктура столиці та Київщини.
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ну а чо?
пролетіти дві області, сотні км і влучити у вікно сбу! у нан! у опору!
що там зелене кончене чмо обговорило з кимось?
докерувалось падло!!!