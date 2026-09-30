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Оператори 447-го батальйону перехоплювачем STING збили російський реактивний "Шахед". ВIДЕО

Індустрія дронів

Бійці 447-го окремого батальйону безпілотних систем під час однієї з повітряних атак противника знищили російський реактивний "Шахед".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення ворожої повітряної цілі українські пілоти застосували дрон-перехоплювач STING від "Диких шершнів".

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Унаслідок точного влучання у верхню частину корпусу російський безпілотник було знищено в повітрі.

У дописі до оприлюдненого відео "Дикі шершні" зазначили, що на рахунку українських військових уже десятки знищених реактивних повітряних цілей, зокрема дронів типу "Герань-5".

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