Рашисти щодуху тікали від своєї "Буханки", яку за мить уразив український дрон "Hornet". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому російські окупанти самі зафільмували момент влучання українського ударного дрона в їхню "Буханку".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, помітивши наближення безпілотника, рашисти поспіхом зупинили автомобіль та кинулися тікати від нього.
За мить дрон-камікадзе Сил оборони влучив у залишену окупантами УАЗ "Буханку".
На кадрах видно, як після удару автомобіль накриває потужний вибух.
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