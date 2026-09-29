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Рашисти щодуху тікали від своєї "Буханки", яку за мить уразив український дрон "Hornet". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому російські окупанти самі зафільмували момент влучання українського ударного дрона в їхню "Буханку".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, помітивши наближення безпілотника, рашисти поспіхом зупинили автомобіль та кинулися тікати від нього.

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За мить дрон-камікадзе Сил оборони влучив у залишену окупантами УАЗ "Буханку".

На кадрах видно, як після удару автомобіль накриває потужний вибух.

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Автор: 

армія рф (22483) знищення (11203) Донецька область (11908) ЗСУ (9171) дрони (9004)
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