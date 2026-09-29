Рашисты изо всех сил убегали от своей "Буханки", которую через мгновение поразил украинский дрон "Hornet". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой российские оккупанты сами запечатлели момент попадания украинского ударного дрона в их "Буханку".

Как сообщает Цензор.НЕТ, заметив приближение беспилотника, рашисты в спешке остановили автомобиль и бросились бежать от него.

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Через мгновение дрон-камикадзе Сил обороны поразил оставленный оккупантами УАЗ "Буханку".

На кадрах видно, как после удара автомобиль накрывает мощный взрыв.

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