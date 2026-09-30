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Сбивание вражеских воздушных целей над Киевщиной с комплекса "Бук-М1": боевая работа бойцов 156-го ЗРП. ВИДЕО

Бойцы 156-го зенитного ракетного полка во время одной из воздушных атак противника уничтожили вражеские цели над Киевской областью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата воздушных целей украинские военные применили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".

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На кадрах запечатлены пуски зенитных ракет из комплекса и последующее поражение вражеских целей в воздухе.

Видеозапись боевых действий бойцы 156-го ЗРП разместили в своих социальных сетях.

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Киевская область (5168) уничтожение (10892) атака (2170) ВСУ (8455) ЗРК (321)
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