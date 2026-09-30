Сбивание вражеских воздушных целей над Киевщиной с комплекса "Бук-М1": боевая работа бойцов 156-го ЗРП. ВИДЕО
Бойцы 156-го зенитного ракетного полка во время одной из воздушных атак противника уничтожили вражеские цели над Киевской областью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата воздушных целей украинские военные применили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".
На кадрах запечатлены пуски зенитных ракет из комплекса и последующее поражение вражеских целей в воздухе.
Видеозапись боевых действий бойцы 156-го ЗРП разместили в своих социальных сетях.
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