Операторы 447-го батальона перехватчиком STING сбили российский реактивный "Шахед". ВИДЕО

Индустрия дронов

Бойцы 447-го отдельного батальона беспилотных систем во время одной из воздушных атак противника уничтожили российский реактивный "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата вражеской воздушной цели украинские пилоты применили дрон-перехватчик STING от "Диких шершней".

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В результате точного попадания в верхнюю часть корпуса российский беспилотник был уничтожен в воздухе.

В подписи к опубликованному видео "Дикие шершни" отметили, что на счету украинских военных уже десятки уничтоженных реактивных воздушных целей, в частности дронов типа "Герань-5".

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