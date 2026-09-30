Россия атакует Украину ударными дронами вечером 30 сентября: объявлена воздушная тревога (обновлено)

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных БПЛА вечером 30 сентября. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение ударных БпЛА (обновленная информация)

В 20:10 – Киевщина: реактивный БпЛА в направлении Сквиры с востока.

В 20:15 – Хмельнитчина: реактивный БпЛА в направлении Староконстантинова с востока.

В 20:16 БПЛА начинает движение вдоль Киевского водохранилища в южном направлении.

В 20:18 – реактивный БпЛА курсом на Дымер с севера.

В 20:20 – реактивный БпЛА через Киевское водохранилище курсом на Вышгород/Киев.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Смотрите также: Сбивание вражеских воздушных целей над Киевской областью с комплекса "Бук-М1": боевая работа бойцов 156-го ЗРП. ВИДЕО