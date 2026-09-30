Россия атакует Украину ударными дронами вечером 30 сентября: объявлена воздушная тревога (обновлено)
Российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных БПЛА вечером 30 сентября. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение ударных БпЛА (обновленная информация)
В 20:10 – Киевщина: реактивный БпЛА в направлении Сквиры с востока.
В 20:15 – Хмельнитчина: реактивный БпЛА в направлении Староконстантинова с востока.
В 20:16 БПЛА начинает движение вдоль Киевского водохранилища в южном направлении.
В 20:18 – реактивный БпЛА курсом на Дымер с севера.
В 20:20 – реактивный БпЛА через Киевское водохранилище курсом на Вышгород/Киев.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль