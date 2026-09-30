Враг атаковал Киев дронами: в Оболонском районе попал в склады
Вечером 30 сентября в Оболонском районе Киева вследствие российской атаки произошло попадание в складские помещения.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Удар по складам
"В Оболонском районе произошло попадание в складские помещения. Экстренные службы направляются на место", — написал Кличко.
Ранее он сообщал о падении обломков в Голосеевском районе — на территории научного учреждения, где загорелся травяной настил, и на открытой территории возле дороги, где загорелись деревья.
Атака дронов
Напомним, что вечером 30 сентября оккупанты продолжают атаковать Украину дронами. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.
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