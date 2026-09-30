Российский "шахед" зацепился за многоэтажку на Оболони и упал без детонации. ВИДЕО
В сети опубликовали видеозапись, снятую во время российской атаки ударными беспилотниками на Киев. По информации авторов публикации, один из "шахедов" задел многоквартирный дом на Оболони и упал, не взорвавшись.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент падения российского беспилотника засняли очевидцы.
На короткой записи виден "шахед", летящий на небольшой высоте среди плотной жилой застройки и стремительно теряющий высоту.
По данным авторов видео, во время полета беспилотник задел многоэтажку, после чего упал.
После падения взрыва не произошло. На обнародованных кадрах не зафиксировано ни вспышки, ни детонации боевой части российского дрона.
"Шахед" зацепился за дом и упал на Оболони в Киеве. Хорошо, что без детонации", - пишут авторы публикации в комментарии.
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