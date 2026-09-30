Российский "шахед" зацепился за многоэтажку на Оболони и упал без детонации. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, снятую во время российской атаки ударными беспилотниками на Киев. По информации авторов публикации, один из "шахедов" задел многоквартирный дом на Оболони и упал, не взорвавшись.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент падения российского беспилотника засняли очевидцы.

На короткой записи виден "шахед", летящий на небольшой высоте среди плотной жилой застройки и стремительно теряющий высоту.

По данным авторов видео, во время полета беспилотник задел многоэтажку, после чего упал.

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После падения взрыва не произошло. На обнародованных кадрах не зафиксировано ни вспышки, ни детонации боевой части российского дрона.

"Шахед" зацепился за дом и упал на Оболони в Киеве. Хорошо, что без детонации", - пишут авторы публикации в комментарии.

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