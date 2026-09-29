В Киеве в Подольском районе произошло попадание: бушует пожар
Вечером 29 августа в Подольском районе Киева зафиксировали попадание снаряда на территорию нежилой застройки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
- В Подольском районе Киева зафиксировано попадание на территорию нежилой застройки.
- Бушует пожар.
- Экстренные службы на месте.
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