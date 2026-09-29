РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15113 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Киев
633 2

В Киеве в Подольском районе произошло попадание: бушует пожар

зафиксирован удар по территории нежилой застройки

Вечером 29 августа в Подольском районе Киева зафиксировали попадание снаряда на территорию нежилой застройки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

  • В Подольском районе Киева зафиксировано попадание на территорию нежилой застройки.
  • Бушует пожар.
  • Экстренные службы на месте.

Читайте также: Из-за обстрелов Киева КНУ им. Шевченко переходит на дистанционное обучение

Автор: 

Киев (27550) Кличко Виталий (4406) пожар (6312)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 