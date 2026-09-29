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Новини Атака безпілотників на Київ
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У Києві влучання в Подільському районі: вирує пожежа

зафіксовано влучання на територію нежитлової забудови

Увечері 29 серпня в Подільському районі Києва зафіксували влучання на територію нежитлової забудови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Віталій Кличко.

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  • У Подільському районі Києва влучання на територію нежитлової забудови.
  • Вирує пожежа.
  • Екстрені служби на місці.

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Автор: 

Київ (17180) Кличко Віталій (2730) пожежа (4514)
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