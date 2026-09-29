У Києві влучання в Подільському районі: вирує пожежа
Увечері 29 серпня в Подільському районі Києва зафіксували влучання на територію нежитлової забудови.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Віталій Кличко.
- У Подільському районі Києва влучання на територію нежитлової забудови.
- Вирує пожежа.
- Екстрені служби на місці.
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