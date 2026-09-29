Через обстріли Києва КНУ ім. Шевченка переходить на дистанційне навчання

Із 29 вересня до 16 жовтня 2026 року КНУ ім. Шевченка переходить на дистанційний формат роботи та організації освітнього процесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомленні пресцентру закладу у соцмережі фейсбук.

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Що відомо?

Як зазначається, рішення ухвалено через погіршення безпекової ситуації в Києві та необхідність зберегти життя і здоров’я працівників і здобувачів освіти.

"Освітній процес відбуватиметься з використанням інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до затверджених розкладів", - пояснили в освітньому закладі.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше у соцмережах поширилася інформація, що 21 вересня під час повітряної тривоги студентів економічного факультету КНУ нібито не пустили до університетського укриття через його переповненість та спрямували до укриття в метро. Втім, згодом цю інформацію спростували.

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