Інформація про недопуск студентів КНУ до укриття під час тривоги не підтвердилася. ФОТО

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заявили, що інформація про нібито недопуск студентів до університетського укриття під час повітряної тривоги не підтвердилася. Обставини перевіряли правоохоронці та представники вишу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КНУ імені Тараса Шевченка, інформація про можливий недопуск студентів до укриття набула поширення 22 вересня.

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Того ж дня на місце прибули слідчо-оперативна група та ювенальні інспектори Голосіївського управління поліції. Вони оглянули укриття, входи до нього та перевірили можливість доступу.

"Правоохоронці порушень на місці не виявили", – зазначили в університеті.

Вранці 23 вересня перевірку за дорученням в.о. ректора Валерія Копійки провели перший проректор Микола Погорецький, голова Студентського парламенту Вікторія Савосік, представники інженерної та пожежної служб і служби експлуатації корпусу.













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Представники КНУ перевірили обставини інциденту, стан укриття та доступ до нього, а також поспілкувалися з адміністрацією і студентами – як із тими, хто скаржився, так і з тими, хто безпосередньо заходив до укриття або перебував у ньому.

"Інформація про недопуск студентів до укриттів не підтвердилась", – заявили у КНУ.

Після перевірки питання також розглянули на засіданні ректорату. Там вирішили посилити безпекові заходи та провести повторний обов’язковий інструктаж працівників і студентів щодо евакуації та дій під час повітряної тривоги або іншої надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше у соцмережах поширилася інформація, що 21 вересня під час повітряної тривоги студентів економічного факультету КНУ нібито не пустили до університетського укриття через його переповненість та спрямували до укриття в метро.

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