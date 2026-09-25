Информация о недопуске студентов КНУ в убежище во время тревоги не подтвердилась. ФОТО
В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко заявили, что информация о якобы недопуске студентов в университетское убежище во время воздушной тревоги не подтвердилась. Обстоятельства проверяли правоохранительные органы и представители вуза.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КНУ имени Тараса Шевченко, информация о возможном недопуске студентов в укрытие распространилась 22 сентября.
В тот же день на место прибыли следственно-оперативная группа и ювенальные инспекторы Голосеевского управления полиции. Они осмотрели укрытие, входы в него и проверили возможность доступа.
"Правоохранители нарушений на месте не выявили", — отметили в университете.
Утром 23 сентября проверку по поручению и.о. ректора Валерия Копейки провели первый проректор Николай Погорецкий, председатель Студенческого парламента Виктория Савосик, представители инженерной и пожарной служб, а также службы эксплуатации корпуса.
Представители КНУ проверили обстоятельства инцидента, состояние укрытия и доступ к нему, а также пообщались с администрацией и студентами — как с теми, кто жаловался, так и с теми, кто непосредственно заходил в укрытие или находился в нем.
"Информация о недопуске студентов в укрытия не подтвердилась", - заявили в КНУ.
После проверки вопрос также рассмотрели на заседании ректората. Там решили усилить меры безопасности и провести повторный обязательный инструктаж сотрудников и студентов по эвакуации и действиям во время воздушной тревоги или другой чрезвычайной ситуации.
- Напомним, ранее в соцсетях распространилась информация, что 21 сентября во время воздушной тревоги студентов экономического факультета КНУ якобы не пустили в университетское укрытие из-за его переполненности и направили в укрытие в метро.
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