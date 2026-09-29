Из-за обстрелов Киева КНУ им. Шевченко переходит на дистанционное обучение

С 29 сентября по 16 октября 2026 года Киевский национальный университет имени Шевченко переходит на дистанционный формат работы и организации образовательного процесса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра вуза в социальной сети Facebook.

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Что известно?

Как отмечается, решение принято из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Киеве и необходимости сохранить жизнь и здоровье сотрудников и студентов.

"Образовательный процесс будет проходить с использованием информационно-коммуникационных технологий в соответствии с утвержденными расписаниями", - пояснили в учебном заведении.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее в соцсетях распространилась информация, что 21 сентября во время воздушной тревоги студентов экономического факультета КНУ якобы не пустили в университетское укрытие из-за его переполненности и направили в укрытие в метро. Впрочем, впоследствии эту информацию опровергли.

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