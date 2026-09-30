Російський "Шахед" зачепив багатоповерхівку на Оболоні та впав без детонації. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, зроблений під час російської атаки ударними безпілотниками на Київ. За інформацією авторів публікації, один із "Шахедів" зачепив багатоквартирний будинок на Оболоні та впав, не здетонувавши.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент падіння російського безпілотника зафільмували очевидці.

На короткому записі видно "Шахед", який летить на невеликій висоті серед щільної житлової забудови та стрімко втрачає висоту.

За даними авторів відео, під час польоту безпілотник зачепив багатоповерхівку, після чого впав.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Після падіння вибуху не сталося. На оприлюднених кадрах не зафіксовано ані спалаху, ані детонації бойової частини російського дрона.

"Шахед" зачепився за будинок та впав на Оболоні у Києві. Добре що без детонації", - пишуть автори публікації у коментарі.

Читайте: У Києві влучання в Подільському районі: вирує пожежа

Також читайте: Через обстріли Києва КНУ ім. Шевченка переходить на дистанційне навчання