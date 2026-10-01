Понад 242 години тривог було у Києві протягом вересня: це третина всього часу

У вересні 2026 року повітряні тривоги в Києві тривали загалом 242 години 40 хвилин, або 33,7% усього часу місяця.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"За підрахунком з офіційної історії "Києва Цифрового", за вересень 2026 року це 242 години 40 хвилин — 33,70% усього часу місяця", - йдеться в повідомленні.

Типи загроз:

З червоними загрозами - 41 год 50 хв, або 5,81% місяця.

Лише з дроновою загрозою - 159 год 02 хв, або 22,09%.

Без зазначеного типу - 41 год 49 хв, або 5,81%.

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Що передувало?

Раніше міністр економіки Кравченко заявив, що година повітряної тривоги коштує економіці України $45 млн.

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