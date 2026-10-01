Понад 242 години тривог було у Києві протягом вересня: це третина всього часу
У вересні 2026 року повітряні тривоги в Києві тривали загалом 242 години 40 хвилин, або 33,7% усього часу місяця.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"За підрахунком з офіційної історії "Києва Цифрового", за вересень 2026 року це 242 години 40 хвилин — 33,70% усього часу місяця", - йдеться в повідомленні.
Типи загроз:
- З червоними загрозами - 41 год 50 хв, або 5,81% місяця.
- Лише з дроновою загрозою - 159 год 02 хв, або 22,09%.
- Без зазначеного типу - 41 год 49 хв, або 5,81%.
Що передувало?
- Раніше міністр економіки Кравченко заявив, що година повітряної тривоги коштує економіці України $45 млн.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль