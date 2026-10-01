В течение сентября в Киеве было более 242 часов тревог: это треть всего времени

В сентябре 2026 года воздушные тревоги в Киеве длились в общей сложности 242 часа 40 минут, или 33,7 % всего времени месяца.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"По подсчетам на основе официальной истории "Киева Цифрового", за сентябрь 2026 года это 242 часа 40 минут - 33,70% всего времени месяца", - говорится в сообщении.

Типы угроз:

с красными угрозами — 41 час 50 минут, или 5,81% месяца.

только с угрозой со стороны дронов — 159 ч 02 мин, или 22,09%.

без указанного типа — 41 час 49 минут, или 5,81%.

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Что предшествовало?

Ранее министр экономики Кравченко заявил, что час воздушной тревоги обходится экономике Украины в $45 млн.

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