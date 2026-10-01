В течение сентября в Киеве было более 242 часов тревог: это треть всего времени
В сентябре 2026 года воздушные тревоги в Киеве длились в общей сложности 242 часа 40 минут, или 33,7 % всего времени месяца.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"По подсчетам на основе официальной истории "Киева Цифрового", за сентябрь 2026 года это 242 часа 40 минут - 33,70% всего времени месяца", - говорится в сообщении.
Типы угроз:
- с красными угрозами — 41 час 50 минут, или 5,81% месяца.
- только с угрозой со стороны дронов — 159 ч 02 мин, или 22,09%.
- без указанного типа — 41 час 49 минут, или 5,81%.
Что предшествовало?
- Ранее министр экономики Кравченко заявил, что час воздушной тревоги обходится экономике Украины в $45 млн.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль