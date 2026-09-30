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Новости Объявление воздушной тревоги Атаки РФ на бизнес
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Час воздушной тревоги обходится экономике Украины в $45 млн, - Минэкономики

Сколько стоит час тревоги экономике Украины?

Министр экономики и экологии Александр Кравченко заявил, что каждый час воздушной тревоги обходится Украине в 45 млн долларов, поскольку приостанавливается работа бизнеса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

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Что известно?

Министр назвал это попыткой "уничтожить практически всю экономику".

"Чего мы не предвидели до конца, так это того, насколько быстро Россия разработает эти реактивные беспилотники и начнет использовать их для ударов по всему", - сказал Кравченко.

По словам министра, во время "желтых" тревог продолжают работать более половины предприятий.

Он отметил, что только в этом году российские атаки нанесли ущерб основным средствам на сумму около 10 млрд долларов; среди целей были металлургические заводы, склады, логистическая инфраструктура и, недавно, центры обработки данных.

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Автор: 

бизнес (1686) обстрел (35738) экономика (3959) Кравченко Александр (2)
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Година існування влади зеленої наволочі коштує значно більше ...
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30.09.2026 10:30 Ответить
+9
Потужний удар Зельоної влади! Ось вона обіцяна відповідь на атаки Кацапії! Ні один удар не залишиться підрахованим! Як заповів Потужний Анонсер хорошого життя.
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30.09.2026 10:28 Ответить
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один міндич коштує економіці Україні $100 млн!!
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30.09.2026 10:28 Ответить

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