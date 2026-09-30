Час воздушной тревоги обходится экономике Украины в $45 млн, - Минэкономики
Министр экономики и экологии Александр Кравченко заявил, что каждый час воздушной тревоги обходится Украине в 45 млн долларов, поскольку приостанавливается работа бизнеса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
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Министр назвал это попыткой "уничтожить практически всю экономику".
"Чего мы не предвидели до конца, так это того, насколько быстро Россия разработает эти реактивные беспилотники и начнет использовать их для ударов по всему", - сказал Кравченко.
По словам министра, во время "желтых" тревог продолжают работать более половины предприятий.
Он отметил, что только в этом году российские атаки нанесли ущерб основным средствам на сумму около 10 млрд долларов; среди целей были металлургические заводы, склады, логистическая инфраструктура и, недавно, центры обработки данных.
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