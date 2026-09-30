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Новини Оголошення повітряної тривоги Атаки РФ на бізнес
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Година повітряної тривоги коштує економіці України $45 млн, - Мінекономіки

Скільки коштує година тривоги економіці України?

Міністр економіки та екології Олександр Кравченко заявив, що кожна година повітряної тривоги Україні обходиться у $45 млн, оскільки зупиняється робота бізнесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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Що відомо?

Міністр назвав це спробою "знищити практично всю економіку".

"Чого ми не передбачили до кінця, так це те, наскільки швидко Росія розвине ці реактивні безпілотники та почне використовувати їх для ударів по всьому", - сказав Кравченко.

За словами міністра, під час "жовтих" тривог продовжують працювати понад половина підприємств.

Він зазначив, що лише цього року російські атаки завдали збитків основним засобам на суму близько 10 млрд доларів; серед цілей були металургійні заводи, склади, логістична інфраструктура та, нещодавно, центри обробки даних.

Також читайте: Тіньовий бізнес цього року коштуватиме Україні 1 трильйон гривень, – Гетманцев

Автор: 

бізнес (1622) обстріл (37055) економіка (936) Кравченко Олександр (2)
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Топ коментарі
+24
Година існування влади зеленої наволочі коштує значно більше ...
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30.09.2026 10:30 Відповісти
+15
один міндич коштує економіці Україні $100 млн!!
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30.09.2026 10:28 Відповісти
+13
Потужний удар Зельоної влади! Ось вона обіцяна відповідь на атаки Кацапії! Ні один удар не залишиться підрахованим! Як заповів Потужний Анонсер хорошого життя.
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30.09.2026 10:28 Відповісти

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