Година повітряної тривоги коштує економіці України $45 млн, - Мінекономіки

Міністр економіки та екології Олександр Кравченко заявив, що кожна година повітряної тривоги Україні обходиться у $45 млн, оскільки зупиняється робота бізнесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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Міністр назвав це спробою "знищити практично всю економіку".

"Чого ми не передбачили до кінця, так це те, наскільки швидко Росія розвине ці реактивні безпілотники та почне використовувати їх для ударів по всьому", - сказав Кравченко.

За словами міністра, під час "жовтих" тривог продовжують працювати понад половина підприємств.

Він зазначив, що лише цього року російські атаки завдали збитків основним засобам на суму близько 10 млрд доларів; серед цілей були металургійні заводи, склади, логістична інфраструктура та, нещодавно, центри обробки даних.

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