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Новости Обстрелы Киева
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Последствия удара по школе в Соломенском районе Киева: ученики и сотрудники находились в укрытии. ФОТОрепортаж

Российские захватчики нанесли удар с помощью беспилотника по одной из школ в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщили в столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По предварительным данным, пострадавших в результате удара нет.

"На момент атаки более 100 учеников и около 60 сотрудников учреждения находились в укрытии.

В результате удара был поврежден фасад учебного корпуса на уровне третьего этажа, что привело к возгоранию", — говорится в сообщении.

На месте работают правоохранители, взрывотехники и спасатели.

В ГСЧС сообщили о разрушении на уровне 3-го этажа четырехэтажного здания. Возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Удар по школі в Солом’янському районі Києва: що відомо?
Удар по школі в Солом’янському районі Києва: що відомо?
Удар по школі в Солом’янському районі Києва: що відомо?
Удар по школі в Солом’янському районі Києва: що відомо?
Удар по школі в Солом’янському районі Києва: що відомо?

Удар по школі в Солом'янському районі Києва: що відомо?
Удар по школі в Солом'янському районі Києва: що відомо?
Удар по школі в Солом'янському районі Києва: що відомо?
Удар по школі в Солом'янському районі Києва: що відомо?

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Удар по Киеву 1 октября

  • Известно, что утром российские захватчики атаковали Киев беспилотниками, поразив школу и складские помещения в Соломенском районе.

Читайте: Враг атаковал Киев дронами: в Оболонском районе попал в склады

Автор: 

Киев (27583) обстрел (35769) школа (3191)
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Топ комментарии
+5
Ну хіба вони не ПІДАРИ?!(((
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01.10.2026 10:22 Ответить
+3
У чих підорів всі їх писдюки за кордоном, бо прийшли вони сюди збагатитися та виїхати з награбленим. Втішає одне, що їх виборці дуже добре сміються зараз.
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01.10.2026 10:33 Ответить
+2
Які можуть бути учні в школі коли тривога майже 24/7?
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01.10.2026 10:21 Ответить

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