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Последствия удара по школе в Соломенском районе Киева: ученики и сотрудники находились в укрытии. ФОТОрепортаж
Российские захватчики нанесли удар с помощью беспилотника по одной из школ в Соломенском районе Киева.
Об этом сообщили в столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По предварительным данным, пострадавших в результате удара нет.
"На момент атаки более 100 учеников и около 60 сотрудников учреждения находились в укрытии.
В результате удара был поврежден фасад учебного корпуса на уровне третьего этажа, что привело к возгоранию", — говорится в сообщении.
На месте работают правоохранители, взрывотехники и спасатели.
В ГСЧС сообщили о разрушении на уровне 3-го этажа четырехэтажного здания. Возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.
Удар по Киеву 1 октября
- Известно, что утром российские захватчики атаковали Киев беспилотниками, поразив школу и складские помещения в Соломенском районе.
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+5 Геннадій #588068
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+3 Василий Васильевич #558196
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+2 Gary Grant
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