Последствия удара по школе в Соломенском районе Киева: ученики и сотрудники находились в укрытии. ФОТОрепортаж

Российские захватчики нанесли удар с помощью беспилотника по одной из школ в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщили в столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По предварительным данным, пострадавших в результате удара нет.

"На момент атаки более 100 учеников и около 60 сотрудников учреждения находились в укрытии.



В результате удара был поврежден фасад учебного корпуса на уровне третьего этажа, что привело к возгоранию", — говорится в сообщении.

На месте работают правоохранители, взрывотехники и спасатели.

В ГСЧС сообщили о разрушении на уровне 3-го этажа четырехэтажного здания. Возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.



















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Удар по Киеву 1 октября

Известно, что утром российские захватчики атаковали Киев беспилотниками, поразив школу и складские помещения в Соломенском районе.

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