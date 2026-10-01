В Киеве БПЛА попал в здание школы: произошло возгорание, дети находились в укрытии

Утром 1 октября вражеский БПЛА попал в здание школы в Соломенском районе Киева, в результате чего произошло возгорание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Дети находились в укрытии", - говорится в сообщении.

Экстренные службы направляются на место.

Что предшествовало?

В ночь на 1 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. В результате атаки возникли пожары в Соломенском и Оболонском районах. Горели жилой дом, автомобили и складское здание, есть пострадавший.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия ночью атаковала Одессу: поврежден бизнес-центр, есть пострадавший (обновлено). ФОТОрепортаж