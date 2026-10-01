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В Киеве БПЛА попал в здание школы: произошло возгорание, дети находились в укрытии
Утром 1 октября вражеский БПЛА попал в здание школы в Соломенском районе Киева, в результате чего произошло возгорание.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Дети находились в укрытии", - говорится в сообщении.
Экстренные службы направляются на место.
Что предшествовало?
В ночь на 1 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. В результате атаки возникли пожары в Соломенском и Оболонском районах. Горели жилой дом, автомобили и складское здание, есть пострадавший.
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