РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11812 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Киева
1 023 9

В Киеве БПЛА попал в здание школы: произошло возгорание, дети находились в укрытии

Россия атаковала Киев ночью: горел 16-этажный дом и склад

Утром 1 октября вражеский БПЛА попал в здание школы в Соломенском районе Киева, в результате чего произошло возгорание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Дети находились в укрытии", - говорится в сообщении.

Экстренные службы направляются на место.

Что предшествовало?

В ночь на 1 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. В результате атаки возникли пожары в Соломенском и Оболонском районах. Горели жилой дом, автомобили и складское здание, есть пострадавший.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия ночью атаковала Одессу: поврежден бизнес-центр, есть пострадавший (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (5791) Киев (27583) обстрел (35769) Воздушные атаки на Киев (947)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 