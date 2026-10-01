Россия ночью атаковала Одессу: поврежден бизнес-центр, есть пострадавший (обновлено). ФОТОрепортаж
В ночь на 1 октября российские войска атаковали Одессу. В результате атаки была повреждена инфраструктура, один человек пострадал.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.
По предварительной информации, медицинская помощь пострадавшему была оказана непосредственно на месте.
Как сообщил начальник ОВА Олег Кипер, враг атаковал бизнес-центр.
В результате удара повреждена крыша и фасад двух зданий. Взрывной волной выбило окна, а на пятом этаже частично разрушены стены.
Также возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
Коммунальные службы устраняют последствия атаки
В настоящее время коммунальные службы продолжают работать на месте, устраняют последствия российской атаки и приводят территорию в порядок.
В других районах Одессы ночь прошла без вражеских атак.
Последствия атаки
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль