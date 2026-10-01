Россия ночью атаковала Одессу: поврежден бизнес-центр, есть пострадавший (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 1 октября российские войска атаковали Одессу. В результате атаки была повреждена инфраструктура, один человек пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

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По предварительной информации, медицинская помощь пострадавшему была оказана непосредственно на месте.

Как сообщил начальник ОВА Олег Кипер, враг атаковал бизнес-центр.

В результате удара повреждена крыша и фасад двух зданий. Взрывной волной выбило окна, а на пятом этаже частично разрушены стены.

Также возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Коммунальные службы устраняют последствия атаки

В настоящее время коммунальные службы продолжают работать на месте, устраняют последствия российской атаки и приводят территорию в порядок.

В других районах Одессы ночь прошла без вражеских атак.

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Последствия атаки

















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