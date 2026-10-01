Росія вночі атакувала Одесу: пошкоджено бізнес-центр, є постраждалий (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 1 жовтня російські війська атакували Одесу. Внаслідок ворожої атаки пошкоджена інфраструктура, зокрема бізнес-центр. Одна людина постраждала.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

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За попередньою інформацією, медична допомога постраждалому була надана безпосередньо на місці.

Як повідомив начальник ОВА Олег Кіпер, ворог атакував бізнес-центр.

Внаслідок удару пошкоджено дах та фасад двох будівель. Вибуховою хвилею вибило вікна, а на п’ятому поверсі частково зруйновано стіни.

Також виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки

Наразі комунальні служби продовжують працювати на місці, ліквідовують наслідки російської атаки та прибирають територію.

В інших районах Одеси ніч минула без ворожих атак.

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Наслідки атаки

















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