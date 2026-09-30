Росіяни вдарили дронами по ТРЦ та багатоповерхівці у Харкові: поранена людина

Російські окупаційні війська атакували Харків бойовими безпілотниками. Зафіксовано влучання у Київському районі міста, зокрема в торговельний центр та житлову багатоповерхівку. Відомо про одну поранену людину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у телеграм-каналі.

У Харкові уточнюють наслідки ударів

Спочатку Терехов повідомив про влучання ворожого безпілотника у Київському районі міста.

"Зафіксовано влучання ворожого безпілотника у Київському районі. Наслідки уточнюються", – написав мер.

Згодом міський голова повідомив про удар бойового дрона по одному з торговельних центрів та зазначив, що надійшла інформація про одну поранену людину.

Пізніше Терехов уточнив, що також зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок.

На місцях влучань працюють екстрені та комунальні служби. Інформація про постраждалих і руйнування продовжує оновлюватися.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російських атак ввечері 30 вересня у Бориспільському районі Київської області постраждала жінка.

Також ввечері 30 вересня в Оболонському районі Києва внаслідок російської атаки сталося влучання у складські приміщення.

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