Россияне нанесли удар дронами по ТРЦ и многоэтажному дому в Харькове: один человек ранен
Российские оккупационные войска атаковали Харьков боевыми беспилотниками. Зафиксированы попадания в Киевском районе города, в частности в торговый центр и жилой многоэтажный дом. Известно об одном раненом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале.
В Харькове уточняют последствия ударов
Сначала Терехов сообщил о попадании вражеского беспилотника в Киевском районе города.
"Зафиксировано попадание вражеского беспилотника в Киевском районе. Последствия уточняются", — написал мэр.
Впоследствии мэр сообщил об ударе боевого дрона по одному из торговых центров и отметил, что поступила информация об одном раненом.
Позже Терехов уточнил, что также зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.
На местах попаданий работают экстренные и коммунальные службы. Информация о пострадавших и разрушениях продолжает обновляться.
Ранее сообщалось, что вследствие российских атак вечером 30 сентября в Бориспольском районе Киевской области пострадала женщина.
Также вечером 30 сентября в Оболонском районе Киева вследствие российской атаки произошло попадание в складские помещения.
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