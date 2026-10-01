Россияне нанесли удар дронами по ТРЦ и многоэтажному дому в Харькове: один человек ранен

Российские оккупационные войска атаковали Харьков боевыми беспилотниками. Зафиксированы попадания в Киевском районе города, в частности в торговый центр и жилой многоэтажный дом. Известно об одном раненом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале.

В Харькове уточняют последствия ударов

Сначала Терехов сообщил о попадании вражеского беспилотника в Киевском районе города.

"Зафиксировано попадание вражеского беспилотника в Киевском районе. Последствия уточняются", — написал мэр.

Впоследствии мэр сообщил об ударе боевого дрона по одному из торговых центров и отметил, что поступила информация об одном раненом.

Позже Терехов уточнил, что также зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

На местах попаданий работают экстренные и коммунальные службы. Информация о пострадавших и разрушениях продолжает обновляться.

Ранее сообщалось, что вследствие российских атак вечером 30 сентября в Бориспольском районе Киевской области пострадала женщина.

Также вечером 30 сентября в Оболонском районе Киева вследствие российской атаки произошло попадание в складские помещения.

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