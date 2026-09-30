В течение дня РФ атаковала Украину 285 беспилотниками: Силы ПВО сбили 254 БПЛА
В течение дня 30 сентября российские захватчики атаковали Украину 285 ударными БПЛА различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 254 вражеских БПЛА.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Масштаб дроновой атаки
"В течение дня 30 сентября (с 6:30 до 18:30) противник атаковал Украину 285 ударными БПЛА (174 из них — реактивные), "Герберами" и дронами других типов", — говорится в сообщении.
Результаты работы ПВО
По предварительным данным, силами ПВО в течение указанного периода было сбито/подавлено 254 БПЛА (146 из них — реактивные).
Ракетные удары
Кроме того, на восточном направлении враг нанес удар баллистической ракетой и несколькими "Бандероль"/"Дань-Т". В настоящее время информация уточняется.
Вражеская атака продолжается
В ВВС добавили, что по состоянию на 18:30 в воздушном пространстве находятся около 10 вражеских ударных беспилотников. Граждан призвали не игнорировать воздушную тревогу.
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