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Россия устроила массированную атаку дронами: 112 БПЛА за день, 95 обезвредила ПВО

ппо

В течение дня 29 сентября российские войска нанесли по Украине 112 ударов с помощью беспилотников, в том числе 29 реактивных

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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  • В течение дня 29 сентября (с 6:30 до 18:00) противник атаковал Украину 112 ударными БПЛА (29 из них — реактивные), "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" и дронами других типов.
  • По предварительным данным, в течение указанного периода средствами противовоздушной обороны было сбито/подавлено 95 БПЛА (18 из них — реактивные).
  • По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве наблюдаются несколько ударных беспилотников.

"Не игнорируйте тревогу!" — призвали в ВС.

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