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Новини Результат роботи ППО
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РФ влаштувала масовану атаку дронами: 112 БпЛА за день, 95 знешкодила ППО

ппо

Протягом дня 29 вересня російські війська атакували Україну 112 ударними безпілотниками, зокрема 29 реактивними

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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  • Протягом дня 29 вересня (із 6.30 по 18.00) противник атакував Україну 112 ударними БпЛА ( 29 із них — реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" та дронами інших типів.
  • За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 95 БпЛА (18 із них - реактивні).
  • Станом на 18.00 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників.

"Не ігноруйте тривогу!", - закликали в ПС.

Також читайте: Хмара відвідав командні пункти Повітряних сил на Київщині: Посилимо ешелонований захист Києва

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безпілотник БпЛА (5980) ППО (4504) Повітряні сили (3822)
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