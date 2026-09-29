РФ влаштувала масовану атаку дронами: 112 БпЛА за день, 95 знешкодила ППО
Протягом дня 29 вересня російські війська атакували Україну 112 ударними безпілотниками, зокрема 29 реактивними
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
- Протягом дня 29 вересня (із 6.30 по 18.00) противник атакував Україну 112 ударними БпЛА ( 29 із них — реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" та дронами інших типів.
- За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 95 БпЛА (18 із них - реактивні).
- Станом на 18.00 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників.
"Не ігноруйте тривогу!", - закликали в ПС.
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