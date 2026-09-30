Впродовж дня РФ атакувала Україну 285 безпілотниками: Сили ППО збили 254 БпЛА

Упродовж дня 30 вересня російські загарбники атакував Україну 285 ударними БпЛА різного типу. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 254 ворожих БпЛА.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Масштаб дронової атаки

"Протягом дня 30 вересня (із 6.30 по 18.30) противник атакував Україну 285 ударними БпЛА ( 174 із них — реактивні), Гербера та дронами інших типів", - сказано в повідомленні.

Результат роботи ППО

За попередніми даними, Силами ППО впродовж вказаного періоду збито/подавлено 254 БпЛА (146 із них - реактивні).

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Ракетні удари

Крім того, на східному напрямку ворог завдав удару балістичною ракетою та кількома "Бандероль"/"Дань-Т". Наразі інформація уточнюється.

Ворожа атака триває

У ПС додали, що станом на 18.30 у повітряному просторі перебуває близько 10-ти ворожих ударних безпілотників. Громадян закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

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