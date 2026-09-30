УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15135 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників Результат роботи ППО
215 0

Впродовж дня РФ атакувала Україну 285 безпілотниками: Сили ППО збили 254 БпЛА

ппо

Упродовж дня 30 вересня російські загарбники атакував Україну 285 ударними БпЛА різного типу. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 254 ворожих БпЛА.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масштаб дронової атаки 

"Протягом дня 30 вересня (із 6.30 по 18.30) противник атакував Україну 285 ударними БпЛА ( 174 із них — реактивні), Гербера та дронами інших типів", - сказано в повідомленні.

Результат роботи ППО

За попередніми даними, Силами ППО впродовж вказаного періоду збито/подавлено 254 БпЛА (146 із них - реактивні).

Читайте також: РФ влаштувала масовану атаку дронами: 112 БпЛА за день, 95 знешкодила ППО

Ракетні удари

Крім того, на східному напрямку ворог завдав удару балістичною ракетою та кількома "Бандероль"/"Дань-Т". Наразі інформація уточнюється.

Ворожа атака триває

У ПС додали, що станом на 18.30 у повітряному просторі перебуває близько 10-ти ворожих ударних безпілотників. Громадян закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Читайте також: РФ атакувала Україну балістикою, "Цирконами" та 188 дронами: ППО знищила 5 ракет та 155 БпЛА, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник БпЛА (5987) атака (2191) Повітряні сили (3827) повітряна тривога (1066)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 