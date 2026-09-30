Впродовж дня РФ атакувала Україну 285 безпілотниками: Сили ППО збили 254 БпЛА
Упродовж дня 30 вересня російські загарбники атакував Україну 285 ударними БпЛА різного типу. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 254 ворожих БпЛА.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Масштаб дронової атаки
"Протягом дня 30 вересня (із 6.30 по 18.30) противник атакував Україну 285 ударними БпЛА ( 174 із них — реактивні), Гербера та дронами інших типів", - сказано в повідомленні.
Результат роботи ППО
За попередніми даними, Силами ППО впродовж вказаного періоду збито/подавлено 254 БпЛА (146 із них - реактивні).
Ракетні удари
Крім того, на східному напрямку ворог завдав удару балістичною ракетою та кількома "Бандероль"/"Дань-Т". Наразі інформація уточнюється.
Ворожа атака триває
У ПС додали, що станом на 18.30 у повітряному просторі перебуває близько 10-ти ворожих ударних безпілотників. Громадян закликали не ігнорувати повітряну тривогу.
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