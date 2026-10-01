Атака РФ на Київ: у Солом’янському районі горів будинок, є постраждалий. ФОТОрепортаж

У ніч проти 1 жовтня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Внаслідок атаки виникли пожежі у Солом’янському та Оболонському районах. Горіли житловий будинок, автомобілі та складська будівля, є постраждалий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

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Солом’янський район: внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем були охоплені припарковані автівки. Пожежу ліквідували на площі 80 кв. м.



Оболонський район: виникло масштабне загоряння у складській будівлі. Пожежу ліквідовано. Одного постраждалого передано медикам.

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Наслідки атаки

















