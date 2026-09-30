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Новини Відключення електроенергії Обстріли Києва
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У Києві запровадили екстрені відключення світла після атаки РФ

світло

30 вересня у місті Київ введені екстрені відключення світла. Раніше у столиці лунали вибухи.

Про це повідомили у ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Київ: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення  Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — зазначено в повідомленні.

Як писали соцмережі, після вибухів у частині районів Києва зникло електро- та водопостачання. Росіяни атакували лінію електропередач.

Наразі невідомо, скільки будинків зачепила проблема та скільки часу потрібно на відновлення.

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Обстріли 30 вересня

  • Як відомо, в ніч на 30 вересня російські війська атакували Київ балістикою, внаслідок чого відомо про двох загиблих.
  • На Київщині росіяни вбили дитину у Вишгородському районі.
  • За даними Повітряних сил, РФ била "Цирконами", "Іскандерами".
  • Росіяни вдарили також по Рівненській області.
  • На Черкащині росіяни атакували об'єкт інфраструктури.
  • В Обухівському районі Київщини пошкоджено супермаркет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через повторний удар по Києву поранено рятувальника Володимира Сковородку - спортсмена, який встановив рекорд України, - Вигівський. ФОТОрепортаж

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Київ (17180) електроенергія (3482) відключення світла (1395)
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Топ коментарі
+8
Хоч щось в країні стабільне, відчуття постійно *******...
Пуйло до весни зруйнує половину країни потім знов переговори)), потім Зеля скаже, що мабуть будемо воювати ще зиму і пойло зруйнує решту і так далі доки в один момент не буде кому воювати і що руйнувати... і Зеля скаже я зробив все, що міг і зїбне і тоді настане пора погоджуватись на "мир"...
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30.09.2026 17:58 Відповісти
+7
А казали то всього абломки і відключень не буде. Головне тварюки брешіть далі і не забувайте качати кацапську нафту
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30.09.2026 17:59 Відповісти
+6
На кацапстані тим часом гробова тиша. Клован,що відбувається?
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30.09.2026 17:52 Відповісти

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