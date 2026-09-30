У Києві запровадили екстрені відключення світла після атаки РФ

30 вересня у місті Київ введені екстрені відключення світла. Раніше у столиці лунали вибухи.

Про це повідомили у ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

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"Київ: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — зазначено в повідомленні.

Як писали соцмережі, після вибухів у частині районів Києва зникло електро- та водопостачання. Росіяни атакували лінію електропередач.

Наразі невідомо, скільки будинків зачепила проблема та скільки часу потрібно на відновлення.

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Обстріли 30 вересня

Як відомо, в ніч на 30 вересня російські війська атакували Київ балістикою, внаслідок чого відомо про двох загиблих.

На Київщині росіяни вбили дитину у Вишгородському районі.

За даними Повітряних сил, РФ била "Цирконами", "Іскандерами".

Росіяни вдарили також по Рівненській області.

На Черкащині росіяни атакували об'єкт інфраструктури.

В Обухівському районі Київщини пошкоджено супермаркет.

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