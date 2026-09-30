У Києві запровадили екстрені відключення світла після атаки РФ
30 вересня у місті Київ введені екстрені відключення світла. Раніше у столиці лунали вибухи.
Про це повідомили у ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Київ: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — зазначено в повідомленні.
Як писали соцмережі, після вибухів у частині районів Києва зникло електро- та водопостачання. Росіяни атакували лінію електропередач.
Наразі невідомо, скільки будинків зачепила проблема та скільки часу потрібно на відновлення.
Обстріли 30 вересня
- Як відомо, в ніч на 30 вересня російські війська атакували Київ балістикою, внаслідок чого відомо про двох загиблих.
- На Київщині росіяни вбили дитину у Вишгородському районі.
- За даними Повітряних сил, РФ била "Цирконами", "Іскандерами".
- Росіяни вдарили також по Рівненській області.
- На Черкащині росіяни атакували об'єкт інфраструктури.
- В Обухівському районі Київщини пошкоджено супермаркет.
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Пуйло до весни зруйнує половину країни потім знов переговори)), потім Зеля скаже, що мабуть будемо воювати ще зиму і пойло зруйнує решту і так далі доки в один момент не буде кому воювати і що руйнувати... і Зеля скаже я зробив все, що міг і зїбне і тоді настане пора погоджуватись на "мир"...