Через повторний удар по Києву поранено рятувальника Володимира Сковородку - спортсмена, який встановив рекорд України, - Вигівський. ФОТОрепортаж

У Києві та області тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожеж на місцях ворожих обстрілів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

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У Вишгороді загинула дитина

Він нагадує, що вночі росіяни атакували ракетами та дронами 10 регіонів та столицю. Під ударами були житлові будинки, торговельно-розважальний центр, адмінбудівлі, обʼєкти енергетики, господарські споруди. На жаль, є загиблі. У Вишгороді на Київщині російський удар вбив дитину. Мої співчуття рідним та близьким.

Удар по супермаркету

Вранці окупанти атакували звичайний супермаркет у передмісті столиці. Пожежу вже ліквідовано. У Києві внаслідок ранкового обстрілу одна людина загинула, є постраждалий.

"Серед поранених у столиці - рятувальник Володимир Сковородка. Його знають як спортсмена, який встановив рекорд України. Кілька років тому в памʼять про загиблих колег Володимир у повному бойовому спорядженні пробіг більше 60 кілометрів. Сьогодні він допомагав постраждалим і сам потрапив під повторний обстріл. Бажаю всім пораненим якнайшвидшого одужання", - пояснив Вигівський.

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На місцях обстрілів працюють необхідні підрозділи, поліцейські документують чергові воєнні злочини та приймають заяви про пошкоджене або знищене майно. В цей час росіяни продовжують атакувати наші міста. Закликаємо громадян під час повітряної тривоги та загрози обстрілу перебувати у безпечних місцях.

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Обстріли 30 вересня

Як відомо, в ніч на 30 вересня російські війська атакували Київ балістикою, внаслідок чого відомо про двох загиблих.

На Київщині росіяни вбили дитину у Вишгородському районі.

За даними Повітряних сил, РФ била "Цирконами", "Іскандерами".

Росіяни вдарили також по Рівненській області.

На Черкащині росіяни атакували об'єкт інфраструктури.

В Обухівському районі Київщини пошкоджено супермаркет.

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