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Новини Масований комбінований удар
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Через повторний удар по Києву поранено рятувальника Володимира Сковородку - спортсмена, який встановив рекорд України, - Вигівський. ФОТОрепортаж

У Києві та області тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожеж на місцях ворожих обстрілів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

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У Вишгороді загинула дитина

Він нагадує, що вночі росіяни атакували ракетами та дронами 10 регіонів та столицю. Під ударами були житлові будинки, торговельно-розважальний центр, адмінбудівлі, обʼєкти енергетики, господарські споруди. На жаль, є загиблі. У Вишгороді на Київщині російський удар вбив дитину. Мої співчуття рідним та близьким.

Удар по супермаркету

Вранці окупанти атакували звичайний супермаркет у передмісті столиці. Пожежу вже ліквідовано. У Києві внаслідок ранкового обстрілу одна людина загинула, є постраждалий.

"Серед поранених у столиці - рятувальник Володимир Сковородка. Його знають як спортсмена, який встановив рекорд України. Кілька років тому в памʼять про загиблих колег Володимир у повному бойовому спорядженні пробіг більше 60 кілометрів. Сьогодні він допомагав постраждалим і сам потрапив під повторний обстріл. Бажаю всім пораненим якнайшвидшого одужання", - пояснив Вигівський.

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Обстріл 30 вересня
Обстріл 30 вересня
Обстріл 30 вересня
Обстріл 30 вересня
Обстріл 30 вересня
Обстріл 30 вересня
Обстріл 30 вересня

На місцях обстрілів працюють необхідні підрозділи, поліцейські документують чергові воєнні злочини та приймають заяви про пошкоджене або знищене майно. В цей час росіяни продовжують атакувати наші міста. Закликаємо громадян під час повітряної тривоги та загрози обстрілу перебувати у безпечних місцях.

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Обстріли 30 вересня

  • Як відомо, в ніч на 30 вересня російські війська атакували Київ балістикою, внаслідок чого відомо про двох загиблих.
  • На Київщині росіяни вбили дитину у Вишгородському районі.
  • За даними Повітряних сил, РФ била "Цирконами", "Іскандерами".
  • Росіяни вдарили також по Рівненській області.
  • На Черкащині росіяни атакували об'єкт інфраструктури.
  • В Обухівському районі Київщини пошкоджено супермаркет.

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Автор: 

Київ (17180) Київська область (4836) обстріл (37055) Вишгород (79) Вигівський Іван (130) Вишгородський район (103)
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