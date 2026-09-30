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В результате повторного удара по Киеву ранен спасатель Владимир Сковородка - спортсмен, установивший рекорд Украины, - Выговский. ФОТОрепортаж

В Киеве и области продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожаров в местах вражеских обстрелов.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава МВД Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.

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В Вышгороде погиб ребенок

Он напоминает, что ночью россияне атаковали ракетами и дронами 10 регионов и столицу. Под ударами оказались жилые дома, торгово-развлекательный центр, административные здания, объекты энергетики, хозяйственные постройки. К сожалению, есть погибшие. В Вышгороде в Киевской области в результате российского удара погиб ребенок. Мои соболезнования родным и близким.

Удар по супермаркету

Утром оккупанты атаковали обычный супермаркет в пригороде столицы. Пожар уже ликвидирован. В Киеве в результате утреннего обстрела один человек погиб, есть пострадавший.

"Среди раненых в столице — спасатель Владимир Сковородка. Его знают как спортсмена, установившего рекорд Украины. Несколько лет назад в память о погибших коллегах Владимир в полном боевом снаряжении пробежал более 60 километров. Сегодня он помогал пострадавшим и сам попал под повторный обстрел. Желаю всем раненым скорейшего выздоровления", — пояснил Выговский.

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Обстрел 30 сентября
Обстрел 30 сентября
Обстрел 30 сентября
Обстрел 30 сентября
Обстрел 30 сентября
Обстрел 30 сентября
Обстрел 30 сентября

На местах обстрелов работают необходимые подразделения, полицейские фиксируют очередные военные преступления и принимают заявления о поврежденном или уничтоженном имуществе. В это время россияне продолжают атаковать наши города. Призываем граждан во время воздушной тревоги и угрозы обстрела находиться в безопасных местах.

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Обстрелы 30 сентября

  • Как известно, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего, по имеющимся данным, погибли два человека.
  • В Киевской области россияне убили ребенка в Вышгородском районе.
  • По данным Воздушных сил, РФ наносила удары ракетами "Цирконы" и "Искандеры".
  • Россияне нанесли удар также по Ровенской области.
  • В Черкасской области россияне атаковали объект инфраструктуры.
  • В Обуховском районе Киевской области поврежден супермаркет.

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Автор: 

Киев (27566) Киевская область (5168) обстрел (35738) Вышгород (95) Выговский Иван (116) Вышгородский район (100)
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