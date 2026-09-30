В результате повторного удара по Киеву ранен спасатель Владимир Сковородка - спортсмен, установивший рекорд Украины, - Выговский. ФОТОрепортаж

В Киеве и области продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожаров в местах вражеских обстрелов.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава МВД Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.

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В Вышгороде погиб ребенок

Он напоминает, что ночью россияне атаковали ракетами и дронами 10 регионов и столицу. Под ударами оказались жилые дома, торгово-развлекательный центр, административные здания, объекты энергетики, хозяйственные постройки. К сожалению, есть погибшие. В Вышгороде в Киевской области в результате российского удара погиб ребенок. Мои соболезнования родным и близким.

Удар по супермаркету

Утром оккупанты атаковали обычный супермаркет в пригороде столицы. Пожар уже ликвидирован. В Киеве в результате утреннего обстрела один человек погиб, есть пострадавший.

"Среди раненых в столице — спасатель Владимир Сковородка. Его знают как спортсмена, установившего рекорд Украины. Несколько лет назад в память о погибших коллегах Владимир в полном боевом снаряжении пробежал более 60 километров. Сегодня он помогал пострадавшим и сам попал под повторный обстрел. Желаю всем раненым скорейшего выздоровления", — пояснил Выговский.

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На местах обстрелов работают необходимые подразделения, полицейские фиксируют очередные военные преступления и принимают заявления о поврежденном или уничтоженном имуществе. В это время россияне продолжают атаковать наши города. Призываем граждан во время воздушной тревоги и угрозы обстрела находиться в безопасных местах.

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Обстрелы 30 сентября

Как известно, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего, по имеющимся данным, погибли два человека.

В Киевской области россияне убили ребенка в Вышгородском районе.

По данным Воздушных сил, РФ наносила удары ракетами "Цирконы" и "Искандеры".

Россияне нанесли удар также по Ровенской области.

В Черкасской области россияне атаковали объект инфраструктуры.

В Обуховском районе Киевской области поврежден супермаркет.

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