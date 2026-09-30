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Вибухи знову пролунали у Києві: РФ атакує реактивними шахедами (оновлено)
У Києві знову пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Повітряні сили попередили про рух реактивного БпЛА в Оболонському районі столиці.
Згодом там пролунали вибухи.
Мер Віталій Кличко заявив, що у Києві працюють сили ППО.
У КМВА пізніше заявили, що в Оболонському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Відповідні служби слідують на місце.
Раніше повідомлялось, що у Печерському районі уламки впали на подвір’я приватної будівлі.
Обстріли 30 вересня
- Як відомо, в ніч на 30 вересня російські війська атакували Київ балістикою, внаслідок чого відомо про двох загиблих.
- На Київщині росіяни вбили дитину у Вишгородському районі.
- За даними Повітряних сил, РФ била "Цирконами", "Іскандерами".
- Росіяни вдарили також по Рівненській області.
- На Черкащині росіяни атакували об'єкт інфраструктури.
- В Обухівському районі Київщини пошкоджено супермаркет.
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