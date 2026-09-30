Вибухи знову пролунали у Києві: РФ атакує реактивними шахедами (оновлено)

У Києві знову пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Повітряні сили попередили про рух реактивного БпЛА в Оболонському районі столиці.

Згодом там пролунали вибухи.

Мер Віталій Кличко заявив, що у Києві працюють сили ППО.

У КМВА пізніше заявили, що в Оболонському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Відповідні служби слідують на місце.

Раніше повідомлялось, що у Печерському районі уламки впали на подвір’я приватної будівлі.

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Обстріли 30 вересня

Як відомо, в ніч на 30 вересня російські війська атакували Київ балістикою, внаслідок чого відомо про двох загиблих.

На Київщині росіяни вбили дитину у Вишгородському районі.

За даними Повітряних сил, РФ била "Цирконами", "Іскандерами".

Росіяни вдарили також по Рівненській області.

На Черкащині росіяни атакували об'єкт інфраструктури.

В Обухівському районі Київщини пошкоджено супермаркет.

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