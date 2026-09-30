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Взрывы вновь прогремели в Киеве: РФ атакует реактивными "шахедами" (обновлено)
В Киеве вновь раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Воздушные силы предупредили о движении реактивного БПЛА в Оболонском районе столицы.
Впоследствии там раздались взрывы.
Мэр Виталий Кличко заявил, что в Киеве работают силы ПВО.
В КГВА позже заявили, что в Оболонском районе обломки БПЛА упали на открытой территории. По предварительной информации, никто не пострадал. Подходящие службы следуют на место.
Ранее сообщалось, что в Печерском районе обломки упали во двор частного дома.
Обстрелы 30 сентября
- Как известно, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего, по имеющимся данным, погибли два человека.
- В Киевской области россияне убили ребенка в Вышгородском районе.
- По данным Воздушных сил, РФ наносила удары ракетами "Цирконы" и "Искандеры".
- Россияне нанесли удар также по Ривненской области.
- В Черкасской области россияне атаковали объект инфраструктуры.
- В Обуховском районе Киевской области поврежден супермаркет.
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