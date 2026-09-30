Взрывы вновь прогремели в Киеве: РФ атакует реактивными "шахедами" (обновлено)

В Киеве вновь раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Воздушные силы предупредили о движении реактивного БПЛА в Оболонском районе столицы.

Впоследствии там раздались взрывы.

Мэр Виталий Кличко заявил, что в Киеве работают силы ПВО.

В КГВА позже заявили, что в Оболонском районе обломки БПЛА упали на открытой территории. По предварительной информации, никто не пострадал. Подходящие службы следуют на место.

Ранее сообщалось, что в Печерском районе обломки упали во двор частного дома.

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Обстрелы 30 сентября

Как известно, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего, по имеющимся данным, погибли два человека.

В Киевской области россияне убили ребенка в Вышгородском районе.

По данным Воздушных сил, РФ наносила удары ракетами "Цирконы" и "Искандеры".

Россияне нанесли удар также по Ривненской области.

В Черкасской области россияне атаковали объект инфраструктуры.

В Обуховском районе Киевской области поврежден супермаркет.

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