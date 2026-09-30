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Новости Обстрел Харькова
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Россияне атаковали дроном ТЦ в Харькове: есть раненый

РФ атаковала ТЦ в Харькове

Сегодня, 30 сентября, российские войска нанесли удар по Харькову, в результате чего один человек получил ранения.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Враг нанес удар боевым дроном по одному из торговых центров Киевского района.

Последствия уточняются.

Позже поступила информация об одном раненом.

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Что предшествовало

Напомним, поздно вечером 29 сентября российские войска атаковали Салтовский и Киевский районы Харькова.

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обстрел (35738) Харьков (8267) Харьковская область (3230) Харьковский район (1097)
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