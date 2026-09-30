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Россияне атаковали дроном ТЦ в Харькове: есть раненый
Сегодня, 30 сентября, российские войска нанесли удар по Харькову, в результате чего один человек получил ранения.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Враг нанес удар боевым дроном по одному из торговых центров Киевского района.
Последствия уточняются.
Позже поступила информация об одном раненом.
Что предшествовало
Напомним, поздно вечером 29 сентября российские войска атаковали Салтовский и Киевский районы Харькова.
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