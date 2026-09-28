Рашисты похищают мирных жителей и гонят детей и пожилых людей через газопровод в Купянском районе, - "Хартия"
Российские военные вывели из Купянской громады в Харьковской области группу гражданских лиц и завели их в газопровод, используя людей в качестве прикрытия для отступления.
Видео обнародовал корпус НГУ"Хартия", передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, 27 сентября разведывательными дронами корпуса было зафиксировано, как российские оккупанты выводят из Купянской громады в Харьковской области гражданских лиц.
"Хартия" проводит контрнаступательные действия, а россияне бегут, прячась за гражданскими.
На видео — девять человек: дети, пожилые люди и один человек на костылях.
"Рядом с ними идут мужчины призывного возраста в гражданской одежде. Скорее всего, это российские военные, которые сняли форму и уходят из-под удара под прикрытием детей и стариков", — отметили в "Хартии".
Так, гражданские люди прошли из Купянска через село Голубовка к газопроводу "Шебелинка — Острогожск" и зашли внутрь трубы
Указанный газопровод россияне используют для незаметного ввода в город своих штурмовиков. Детям и пожилым людям придется пройти в ней более 10 км. Труба выходит в лес, и оттуда людей, вероятно, вывезут на оккупированную территорию. Всю дорогу россияне снимали их на камеру.
Украинские воины заметили группу и не открыли огонь, так как там были гражданские лица.
Таким образом, россияне совершили очередные военные преступления. Речь идет о принудительном вывозе гражданских лиц, использовании их в качестве "живого щита", а также ношении гражданской одежды российскими военными.
В организации "Хартия" предупреждают: в ближайшее время эти кадры могут появиться в российских СМИ под названием "эвакуация" или "спасение мирных жителей", с интервью пророссийских местных жителей. На самом же деле людей под конвоем загнали в трубу, а рядом, прикрываясь ими, бежали российские солдаты.
Указанные материалы будут переданы для расследования военных преступлений.
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