Рашисты похищают мирных жителей и гонят детей и пожилых людей через газопровод в Купянском районе, - "Хартия"

Российские военные вывели из Купянской громады в Харьковской области группу гражданских лиц и завели их в газопровод, используя людей в качестве прикрытия для отступления.

Видео обнародовал корпус НГУ"Хартия", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, 27 сентября разведывательными дронами корпуса было зафиксировано, как российские оккупанты выводят из Купянской громады в Харьковской области гражданских лиц.

"Хартия" проводит контрнаступательные действия, а россияне бегут, прячась за гражданскими.

На видео — девять человек: дети, пожилые люди и один человек на костылях.

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"Рядом с ними идут мужчины призывного возраста в гражданской одежде. Скорее всего, это российские военные, которые сняли форму и уходят из-под удара под прикрытием детей и стариков", — отметили в "Хартии".

Так, гражданские люди прошли из Купянска через село Голубовка к газопроводу "Шебелинка — Острогожск" и зашли внутрь трубы

Указанный газопровод россияне используют для незаметного ввода в город своих штурмовиков. Детям и пожилым людям придется пройти в ней более 10 км. Труба выходит в лес, и оттуда людей, вероятно, вывезут на оккупированную территорию. Всю дорогу россияне снимали их на камеру.

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Украинские воины заметили группу и не открыли огонь, так как там были гражданские лица.

Таким образом, россияне совершили очередные военные преступления. Речь идет о принудительном вывозе гражданских лиц, использовании их в качестве "живого щита", а также ношении гражданской одежды российскими военными.

В организации "Хартия" предупреждают: в ближайшее время эти кадры могут появиться в российских СМИ под названием "эвакуация" или "спасение мирных жителей", с интервью пророссийских местных жителей. На самом же деле людей под конвоем загнали в трубу, а рядом, прикрываясь ими, бежали российские солдаты.

Указанные материалы будут переданы для расследования военных преступлений.

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